太陽城集團（1383）近年進軍海外賭場及渡假村項目投資，集團執行董事盧衍溢在今午股東會後表示，雖然受新冠肺炎疫情影響，集團佔股34%的會安南岸綜合娛樂度假村較原定計劃延遲2個月試業，但是初步反應良好。集團原先預計，該項目有望5至6年回收投資成本，在疫情反覆並延遲至今年底，料或令其損失半年回報。不過，其仍有意推進海外的娛樂、渡假村酒店項目，並建立自家酒店品牌。

盧衍溢指出，集團在會安南岸的投資佔1億美元資本金投資，其會透過賭場管理、從除息稅、折舊及攤銷前盈利分享13至16%回報及按股權比例分享回報。項目內現有賭場共經營10張賭枱及角子機，酒店部份先開50間客房營運，部份食肆及19洞哥爾夫球場亦已開業。因為疫情關係，暫時只聘用400至500人營運，因此在營運開支損失有限。另受到鄰近峴港疫情影響，令往來項目交通受影響。該項目目前主要服務當地的外藉人士，包括持有海外護照的香港及內地人，將來還會以內地、台灣及韓國旅客作為服務對象。雖然集團預計項目需時5至6年回本，但是因為疫情可能反覆，若影響至今年底，料最少影響半年的收入。至於在深圳的收租項目，則繼續為集團帶來收入。

位於菲律賓Westside City項目，盧衍溢表示，已完成70%設計，並差不多完成打樁。太陽城預計向參與項目的Suntrust Home Developers, Inc投資3億美元，目前已投放了大半資金，並會借助Suntrust的集資能力及開發貸款融資，應付項目發展。現時的建造費用，相對高峰時回落10至15%。該項目的酒店部份，共設420間酒店房間，會由集團自行經營。

集團另在經營俄羅斯水晶虎賭場渡假村的凱升（0102）持股逾兩成股權，盧衍溢稱，太陽城正準備參與凱升供股，應付水晶虎將來的發展。他表示，水晶虎在首四月有利可圖，但是受疫情影響一度關停，最近恢復營運。

盧衍溢還稱，集團正在沖繩宮古島開發項目，讓會員可涉足當地釣魚及潛水活動，並且有意到日本北海道二世古發展有60至100間房間的酒店及40至60座別墅項目。隨著集團到不同地區開發渡假村、酒店等業務，他說，太陽城擬建立酒店品牌，結合其會員計劃，讓會員到各地賺分及旅遊。

記者：陳偉燊

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