恒指期結日，早市曾借內地PMI勝預期而升最多228點，其後回吐最多175點，高低位均於早市創出，午後反覆偏軟，收市跌穿50天線(24678.88點)，熱炒的恒生科技指數升幅亦收窄至0.77%。北上資金午後流出增加。美匯指數跌至92.54美元，是2018年5月14日92.243美元後最低，刺激金價曾升最多1.37%高見1983.36美元，創史上新高，金股炒上。恒指一個月累升168點，一周累升109點。

港股收市跌115點或0.47%，報24595點，成交金額1191億元，較上日減少7.18%；國指跌57點或0.57%，報10039點。

25隻藍籌向下，21隻向上，4隻無升跌。蘋果績佳，瑞聲（2018）升3.61%，收報61.7元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.84%，收報8.2元，是跌幅最大的藍籌。港交所（0388）升2.1%，收報370.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點；匯控（0005）跌1.96%，收報34.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低43點。

資金流方面，北水南向合計淨流入27.93億元，較上日減少49.93%，連續第5日流入，累計流入177.45億元。南水北向合計淨流出19.03億元人民幣，較上日減少69.97%，連續第2日流出，累計流出82.41億元。

金價創新高，黃金股重拾升勢。中國黃金國際（2099）收報7.88元，升2.34%；靈寶黃金（3330）收報1.39元，升1.46%；紫金礦業（2899）收報4.81元，升4.57%；招金礦業（1818）收報9.66元，升2.55%；價值黃金（3081）收報47.38元，升1.59%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1444.5元，收報1442元，升1.26%；山東黃金（1787）收報24.25元，升5.9%。

路透報道，中國考慮對支付寶、微信支付展開反壟斷調查。消息拖累騰訊跌0.19%；阿里巴巴（9988）收報246元，升0.49%；美團（3690）收報191.9元，跌1.59%。

恒生科技指數成份股表現較佳，平安好醫生（1833）創上市新高，見134.2元，收報132.4元，升2.64%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見28.05元，收報27.15元，升3.23%；中芯（0981）收報29.85元，升5.85%。

恒指過去5個交易日累跌0.44%或109點，表現最佳的是瑞聲，累升7.4%，其次為石藥（1093）、舜宇（2382），分別升6%及5.65%。而表現最差的是中石油（0857），累跌5.94%，其次為中海油（0883）、中石化（0386），分別跌3.77%及3.76%。

恒指1個月累升168點或0.69%，表現最佳的是吉利（0175）累升33.6%，其次為瑞聲、蒙牛，分別升29.7%及22.8%。最差的是九置跌25.9%，其次為中銀香港（2388）及交行（3328），分別跌12.3%及10%。

國指過去5個交易日累跌0.4%或40點，表現最佳的是石藥，累升6%，其次為舜宇、蒙牛（2319），分別升5.65%及4.91%。而表現最差的是復星國際（0656），累跌6.56%，其次為中石油、粵海投資（0270），分別跌5.94%及3.99%。

正通汽車（1728）大股東擬向國企廈門國貿控股售逾29%股權，刺激股價曾升最多65.43%，高見1.34元，收報1.12元，升38.2%。

京東（9618）1億美元入股利豐，發展數碼供應鏈，馮氏維持控制權。京東收報240.8元，無升跌。

美高梅中國（2282）上半年經調整EBITDA轉虧蝕10億。美高梅中國（2282）收報9.65元，升2.12%。其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報14.62元，升3.1%；澳博控股（0880）收報8.73元，升2.46%；永利澳門（1128）收報13.58元，升2.88%；銀河娛樂（0027）收報52.8元，升1.73%；金沙中國（1928）收報30元，升1.01%。

運房局公布，未來一手住宅供應量9.2萬伙，見逾4年來新低，不過，6月私樓售價指數連升兩個月共2.3%，創10個月高位，市場預期第四季樓價將報復式反彈。藍籌地產股向上，新世界發展（0017）收報37.8元，升0.4%；新鴻基地產（0016）收報94.9元，升1.06%；長實集團（1113）收報43.05元，升0.82%；恒地（0012）收報29.05元，升0.17%；信和置業（0083）收報9.39元，升1.08%。

九置（1997）中期蝕44.54億，派息0.78元。收報27.4元，跌2.14%。

映客（3700）發盈喜，料中期純利最多賺8500萬元人民幣。報1.42元，升2.15%。

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