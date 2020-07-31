路透社今日報道指，在中國央行敦促下，內地反壟斷監管機構正研究是否對阿里巴巴（9988）旗下支付寶及騰訊（0700）旗下微信支付展開反壟斷調查。報道引述知情人士稱，央行認為兩大移動支付巨頭利用其主導地位來壓制市場競爭，支付寶母企螞蟻集團及騰訊正在遊說政府官員以避免遭到調查。國務院新聞辦公室及內地央行未有回應消息，不過螞蟻集團、騰訊就證實當局展開調查的潛在可能。

支付寶母企螞蟻集團上周一（20日）宣布，計劃在港交所（0388）及上交所科創板尋求同步上市。報道提到，倘若當局最終決定展開調查，或會影響螞蟻集團的上市計劃。消息人士稱，反壟斷委員會尚未就是否進行調查做出最終決定，不過委員會十分重視央行的意見。

據外媒估計，支付寶控制內地移動支付市場約55%，而騰訊則佔39%。 為鼓勵較細規模的參與者進入市場，央行去年曾表示，計劃標準化「QR碼支付」的互通性，並希望削弱兩間公司的龍頭地位。

阿里巴巴收報246元，升0.49%；騰訊收報534元，跌0.19%。

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