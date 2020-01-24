新冠肺炎的世紀疫情令全球陷入癱瘓，中國亦不滿疫情被稱為「武漢肺炎」，不應污名化、政治化、地域化疫情，世衛其後正名疫症為「新冠肺」。而一眾上市公司都緊跟國家步伐，將疫情稱為新冠肺炎或COVID-19。

不過噚日開始招股的本地模板承造商智勤控股（9913）就非常勇敢，係招股書的風險因素中，話「香港自2020年1月起爆發COVID-19，此病毒源自中國武漢。」

呢兩句說話被網民發現並放上網上，就觸動了萬千愛國人士的神經，作出激烈公審。當中騰訊（0700）有份投資的富途證券就出名多愛國人士，而近年港股依賴「北水」，更有網民直擺智勤「説實話不帶腦子的上市，當我們北水吃素的？祝您破發跳水退市！」有的更勸智勤修改招股書為妙。

但亦有思路清晰的網民指出「（北水）但你不認購我不認購 ，貨都被美國xx們拿完了，怎麼砸盤，怎麼讓他破發」、「各位愛國義士要上乙組啊，不然手裏沒貨，怎麼砸盤」，又教路「沒有申購的就別申了，申購的使勁砸，讓他跌成仙股」，似乎一心要砸盤的北水亦非常糾結，到底要買定唔買好。小琴認為，萬千有意抽智勤的小股民都要留心嗎。

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