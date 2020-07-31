康泰遭債主入稟申清盤 月中起本地旅遊團已全停
文章日期：2020年7月31日 14:31
康泰旅行社昨日遭債主Webport Limited入稟高等法院申請清盤，聆訊已排期於11月4日進行。翻查資料，康泰旅行社於1966年由黃士心創辦，2011年康泰將51％控股權轉讓予海航背景「勝投國際」，2019年仍持有49％股權的黃士心及其子黃進達傳悉售持股，年底由海航投資的A股凱撒旅業入主，旗下香港凱撒以1.16億港元收購全數股份。
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今次申請康泰清盤的Webport Limited，網頁顯示公司位於丹麥，並以「RTS」經營B2B旅遊業務，旅遊目的地包括芬蘭、冰島、挪威等。
根據康泰官網，旅行社已取消7月15至31日出發的所有旅行團，而8月1日或以後出發的本地旅行團會再作安排；10間分行中只有旺角、銅鑼灣及荃灣分行繼續營業，7間分行則暫時服務。
凱撒旅業去年底收購康泰時指出，康泰在港澳有較高市佔率，收購可減低集團在港澳的品牌開發成本，惟近年興起網上旅行社，嚴重影響傳統旅行社生意。根據披露，2018年康泰營業收入為14.5億元，惟錄得虧損669.6萬元，2019年上半年虧損已擴大至691.2萬元。
記者：蕭嘉聰
【15:16更新】被債主入稟清盤 康泰：是轉帳延誤
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