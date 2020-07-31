港股走勢波動，恒指高開後曾升逾200點、逼近兩萬五關口受阻回落，一度倒跌175點，之後反彈，半日收報24764點，升53點或0.22%。大市成交642億元。

個別科網科技器材股，騰訊（0700）升1.5%，平安好醫生（1833）升逾2%。瑞聲（2018）、舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）升2%至4%不等。醫藥、生物科技、食品股向好，石藥（1093）、康希諾（6185）升2%、3%。百威亞太（1876）、海底撈（6862）升3%、4%。內房股及物管業股也有炒作。

新經濟股偏強，除了科網、醫藥或消費股外，新能源也相當強勢。龍源（0916）、金風（2208）今早升逾6%，中國水務（0855）升半成。經營太陽能發電的信義能源（3868）業績前向好，可以留意。

信義能源去年中完成收購信義光能（0968）旗下核准容量為540兆瓦的組合；集團計劃行使優先收購權，向信義光能收購總核准容量不少於230兆瓦的太陽能發電場項目；集團並於年報內透露與獨立第三方商討，當太陽能發電場項目達致併網及大部分建造完成時，會年內進行收購，此舉都會進一步擴大所管理的太陽能發電場項目。公司將於下周一公布今年上半年業績，或有驚喜。

走勢上，信義能源升破2.6元後攀升，創上市新高2.89元後回順，可以小注吸納，短線以低收2.6元止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員