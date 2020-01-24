港股今早隨外圍高開36點，內地公布製造業PMI勝預期後，升幅曾擴大至228點高見24938點，逼近10天線(24945點)，不過，資金續流出A股，港股一度隨A股跌最多175點跌穿50天線(24682點)，半日止跌回升53點或0.22%，報24764點，成交金額641億元；國指升44點或0.44%，報10141點。恒生科技指數收報7187點，升1.23%。

南水北向合計淨流出0.11億元人民幣，連續第2日流出。北水南向合計淨流入20.47億元，連續第5日流入。

31隻藍籌上升，17隻下跌，2無升跌。受惠蘋果業績，瑞聲（2018）升4.03%，收報61.95元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.78%，收報8.29元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.5%，收報543元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點；匯控（0005）跌1.68%，收報35.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

蘋果上季收入創紀錄，宣布股票1拆4，新iPhone料10月推。蘋果相關股向上，瑞聲升4.03%；鴻騰（6088）收報3.74元，升3.31%；舜宇（2382）收報148.5元，升2.77%；高偉電子（1415）收報3.35元，升2.13%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見28.05元，收報26.95元，升2.47%；富智康（2038）收報0.86元，升1.18%。

正通汽車（1728）大股東擬向國企廈門國貿控股售逾29%股權，刺激股價曾升最多65.43%，高見1.34元，半日收報1.17元，升44.4%。

京東（9618）1億美元入股利豐，發展數碼供應鏈，馮氏維持控制權。京東收報240元，跌0.33%。

美國四大科企績均勝預期，刺激恒生科技指數成份股大部份向上，平安好醫生（1833）創上市新高，見134.2元，收報131.9元，升2.25%；騰訊（0700）收報543元，升1.5%；美團（3690）收報196.8元，升0.92%；聯想（0992）收報4.72元，升2.16%；新東方在綫（1797）收報36.25元，升5.22%。

美高梅中國（2282）上半年經調整EBITDA轉虧蝕10億。美高梅中國收報9.51元，升0.63%。其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報14.52元，升2.4%；澳博控股（0880）收報8.7元，升2.11%；永利澳門（1128）收報13.48元，升2.12%；銀河娛樂（0027）收報52.9元，升1.93%；金沙中國（1928）收報29.95元，升0.84%。

運房局公布，未來一手住宅供應量9.2萬伙，見逾4年來新低，不過，6月私樓售價指數連升兩個月共2.3%，創10個月高位，市場預期第四季樓價將報復式反彈。藍籌地產股向上，新世界（0017）收報38元，升0.93%；新地（0016）收報94.4元，升0.53%；長實集團（1113）收報43.15元，升1.05%；恒地（0012）收報29.1元，升0.34%；信和置業（0083）收報9.38元，升0.97%。

大公報報道，香港保安局局長稱，在保障新聞自由的同時，不排除立法監管媒體。壹傳媒（0282）收報0.089元，跌6.32%；有線（1097）收報0.06元，跌3.23%。

今日起早午市又可堂食，食肆股個別發展。味千（中國）（0538）收報1.27元，升1.6%；翠華控股（1314）收報0.28元，無升跌；大快活（0052）收報16.76元，升1.21%；大家樂（0341）收報15.54元，升0.78%；叙福樓（1978）收報0.315元，無升跌；稻香（0573）收報0.89元，升1.14%；譽宴（1483）收報1.37元，無升跌；利寶閣（1869）收報0.218元，無升跌；太興（6811）收報1.22元，跌0.81%；太平洋酒吧（8432）收報0.083元，無升跌。

疫下拖累物業估值，陽光房地產（0435）料錄年度虧損。半日報3.57元，跌0.83。

神華（1088）料上半年少賺16%。半日報12.96元，升0.77%。

太平洋航運（2343）指，相信最壞的時候已過去。半日報0.96元，升2.12%。

IT（0999）首季港澳銷售急挫近五成，料錄得虧損。半日報1.01元，跌0.98%。

九置（1997）中期蝕44.54億，派息0.78元。半日報27.55元，跌1.6%。

映客（3700）發盈喜，料中期純利最多賺8500萬元人民幣。半日報1.45元，升4.3%。

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