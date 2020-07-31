路透社引述一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員稱，生物藥廠Moderna今年早些時候遭到中國政府相關黑客攻擊，試圖竊取數據。Moderna收市跌2.36%，延長時段升0.026%。

報道指，上週，美國司法部對兩名中國公民提起訴訟，指控他們參加了長達十年的網絡間諜活動，目標是國防承包商、新冠研究機構和世界各地數百間公司。其中，早在1月27日，新冠疫情開始受到關注時，這些黑客就試圖從麻省一間公司竊取疫苗研究資料。

總部位於麻省的Moderna今年1月宣布新冠候選疫苗。 Moderna向路透證實，曾與美國聯邦調查局(FBI)接觸，並了解到上週起訴書中提及的黑客組織涉嫌進行的「信息偵察活動」。

Moderna發言人告訴路透稱，Moderna始終高度警惕潛在的網絡安全威脅，並維持內部團隊、外部支持服務以及與外部監管機構的良好工作關係，以不斷評估威脅並保護我們的寶貴信息。

FBI和美國衛生部拒絕向路透社披露中國黑客攻擊的企業名字

其他報道

疫情拖累廣告 Alphabet次季收首次下降

滬指半日收跌1點 深成指升55點

文華東方：內地酒店入住率回升至80%以上

港元1個月HIBOR終止2連升 轉跌0.14點子

滬指半日收跌1點 深成指升55點

亞馬遜次季盈利大超預期 股價盤後收升半成

李加超不排除立法監管媒體 清除教育「壞蘋果」 壹傳媒跌6.3%

Facebook第二季營收大勝預期 收市後股價急升

京東1億美元入股利豐 發展數碼供應鏈 馮氏維持控制權

蘋果上季收入創紀錄 宣布股票1拆4 新iPhone料10月推

正通汽車曾颷65% 大股東擬向國企售逾29%股權

恒指高開36點 科技股指升1.3% 瑞聲升2.43% 壹傳媒無升跌

滬深兩市低開 人行展開200億人幣逆回購操作

美高梅中國上半年經調整EBITDA轉虧蝕10億

內地7月製造業PMI勝預期 需求回暖出口改善 企業預期進一步好轉

港股ADR跌43點 納期升0.16% 留意高銀、蘋果相關、傳媒

美經濟數據拖累道指曾挫547點 科技股支持 道指跌225點

匯豐戶口被關？ 陳智思： 無可能

高銀地皮買家與佳兆業關係密切