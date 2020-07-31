路透：新冠疫苗廠Moderna遭到中國黑客攻擊
文章日期：2020年7月31日 12:00
路透社引述一名追蹤中國黑客活動的美國安全官員稱，生物藥廠Moderna今年早些時候遭到中國政府相關黑客攻擊，試圖竊取數據。Moderna收市跌2.36%，延長時段升0.026%。
報道指，上週，美國司法部對兩名中國公民提起訴訟，指控他們參加了長達十年的網絡間諜活動，目標是國防承包商、新冠研究機構和世界各地數百間公司。其中，早在1月27日，新冠疫情開始受到關注時，這些黑客就試圖從麻省一間公司竊取疫苗研究資料。
總部位於麻省的Moderna今年1月宣布新冠候選疫苗。 Moderna向路透證實，曾與美國聯邦調查局(FBI)接觸，並了解到上週起訴書中提及的黑客組織涉嫌進行的「信息偵察活動」。
Moderna發言人告訴路透稱，Moderna始終高度警惕潛在的網絡安全威脅，並維持內部團隊、外部支持服務以及與外部監管機構的良好工作關係，以不斷評估威脅並保護我們的寶貴信息。
FBI和美國衛生部拒絕向路透社披露中國黑客攻擊的企業名字
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