維護國家安全委員會成員兼保安局長李家超接受《大公報》專訪時指，不排除立法監管傳媒，「有啲公開宣揚『港獨』嘅媒體，我哋會搜集證據打擊」，又指要着眼教育界，主動清除「壞蘋果」，拯救學子免受荼毒。經營蘋果日報的壹傳媒（0282）現報0.089元，跌6.32%。

李家超在訪問中指，將參考外國對媒體的管理制度和懲治方法進行研究，在保障新聞自由時，不排除立法監管傳媒，絕大部份媒體我覺得係做新聞工作，當然有啲公開宣揚『港獨』嘅媒體，我哋會搜集證據打擊」。他又稱，政府亦不排除立法，堵截涉及危害國家安全的非法資金。

另外，李局長認為要着眼教育界，主動清除「壞蘋果」，拯救學子免受荼毒。他稱，「業界絕大部分係有心做教育，但係當中一定有壞蘋果，有少數人專業失德，而家投訴個案過百宗，所以我哋要從提升學校的管理、人的管理做起」。

傳媒股多數無變動，表現最差的是壹傳媒，跌6.32%；其次是有線（1097）現報0.06元，跌3.23%；東方（0018）則升1.2%，現報0.42元。

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