蘋果公司公布，上季收入勝市場預期，主要是消費者在新冠疫情下為了與外界保持聯繫，而紛紛購買新的iPhone、iPad和Mac電腦。同時，公司宣布股票分拆計劃。蘋果股價收市後交易時段急升，收升逾6%。

由於疫情持續影響，蘋果未有提供指引。公司在聲明中稱，第三財季收入597億元(美元．下同)，創下歷史同期新紀錄，根據彭博匯編的數據，較去年同期增長11%，並遠高於市場預計的523億元。

期內，iPhone帶來收入264億元，超過市場預估的213億元；iPad帶來收入66億元，按年增長約32%；Mac帶來71億元的收入，按年增長22.41%。

蘋果公司計劃較以往每年大約於9月份推出新一代iPhone的時間推遲數周，即將於10月推出新款手機。

另外，蘋果公司宣布股票分拆計劃，將於8月31日「一拆四股」，這是蘋果自1980年上市以來的第五次股票分拆。上一次是在2014年，此前曾在1987年、2000年和2005年也進行過股票分拆。

蘋果公司股價周四收升1.21%。在業績公布後，公司在收市後交易時段急升，升穿400元關口，收報409.55元，上升6.44%。

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