香港01指，人大可能討論香港大選推遲引發的議題，包括決定下屆立法會任期是三年抑或四年、立法會真空期問題，人大委員長屆時可按需要增加議程。港股今早隨外圍高開36點或0.15%，報24747點，成交金額19億元；國指今早高開30點或0.31%，報10127點。美股科技股撐市，恒生科技指數亦高開升1.31%，報7193點。

蘋果破頂，相關股瑞聲（2018）升2.43%，報61元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌1.2%，報70元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。騰訊（0700）升0.93%，報540元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。

高銀金融（0530）三度向神秘離岸公司買家出售啟德第4B區4號地皮，集團終在昨日晚間披露神秘買家為從事投資的商人陳壯榮。陳氏的名字以往曾與不時在內地做「白武士」的內房佳兆業（1638）扯上關係。高銀金融開市報1.05元，無升跌。佳兆業開市報3.41元，無升跌。

蘋果公佈第三財季收入遠超市場預期，創下歷史同期新紀錄，延長時段股價史上首次突破400美元；董事會批准了1股拆4股的計劃。不過，蘋果將比往常「晚幾周」發布新一代iPhone。蘋果相關股向上，鴻騰（6088）開市報3.72元，升2.76%；舜宇（2382）開市報147.7元，升2.21%；高偉電子（1415）開市報3.43元，升4.57%；瑞聲（2018）開市報61元，升2.43%；富智康（2038）開市報0.86元，升1.18%。

大公報報道，香港保安局局長稱，在保障新聞自由的同時，不排除立法監管媒體。傳媒股大多無升跌，壹傳媒（0282）無升跌，報0.095元。

疫下拖累物業估值，陽光房地產（0435）料錄年度虧損。開市報3.6元，無升跌。

神華（1088）料上半年少賺16%。開市報12.98元，升0.77%。

太平洋航運（2343）指，相信最壞的時候已過去。開市報0.94元，無升跌。

IT（0999）首季港澳銷售急挫近五成，料錄得虧損。開市報1.02元，無升跌。

九置（1997）中期蝕44.54億，派息0.78元。開市報28.1元，升0.35%。

映客（3700）發盈喜，料中期純利最多賺8500萬元人民幣。開市報1.59元，升14.38%。

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