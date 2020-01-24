內地國統局公佈，中國7月份製造業採購經理指數報51.1，按月升0.2個百分點，預估為50.8，連續5個月位於臨界點以上；非製造業商務活動指數報54.2，略過預期的54.5，7月份綜合PMI產出指數報54.1。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，經濟景氣持續恢復，企業運營狀況不斷改善。製造業生產普遍回升，需求逐步回暖，進出口狀況亦繼續改善，本月新出口訂單指數和進口指數分別高於上月5.8和2.1個百分點。

趙慶河續指，主要原材料購進價格指數升至近期高點，受下游行業需求回暖影響，上游產品價格漲幅明顯。另外，企業預期進一步好轉，企業對近期行業恢復態勢保持樂觀。

趙慶河續指，安徽、湖北、湖南、江西等地部分企業反映，洪澇災害導致物流運輸不暢，出現廠房、設備、存貨浸水等問題，生產經營受到一定影響。

數據方面，大型企業PMI為52.0%，比上月微落0.1個百分點；中型企業PMI為51.2%，比上月上升1.0個百分點；小型企業PMI為48.6%，比上月下降0.3個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數為54.0%，比上月上升0.1個百分點，連續5個月高於臨界點，表明製造業生產量按月持續增長。新訂單指數為51.7%，比上月上升0.3個百分點，連續3個月回升，表明製造業市場需求逐步回暖。原材料庫存指數為47.9%，比上月回升0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。從業人員指數為49.3%，比上月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有改善。供應商配送時間指數為50.4%，雖比上月微落0.1個百分點，但仍在臨界點以上，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

非製造業商務活動指數方面，建築業商務活動指數為60.5%，比上月上升0.7個百分點。服務業商務活動指數為53.1%，比上月回落0.3個百分點。從行業大類看，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、住宿、電信廣播電視衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於60.0%以上，保險、房地產、租賃及商務服務等行業商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為51.5%，雖比上月回落1.2個百分點，但仍位於臨界點以上，表明非製造業市場需求繼續恢復。分行業看，建築業新訂單指數為54.6%，比上月回落0.6個百分點；服務業新訂單指數為51.0%，比上月回落1.3個百分點。

業務活動預期指數為62.2%，比上月上升1.9個百分點，表明非製造業企業對近期市場恢復保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為66.3%，比上月回落1.5個百分點；服務業業務活動預期指數為61.4%，比上月上升2.4個百分點。

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