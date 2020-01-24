美股向下，港股ADR跌43點或0.17%，報24667點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.04%，折合報535.22元；匯控（0005）跌1.04%，折合報35.28元；建行（0939）跌0.6%，折合報5.74元。

美股期貨個別發展，道期跌0.37%，納期升0.16%，標期跌0.22%。日股現跌1.15%，韓股現跌0.49%，澳股現跌1.42%。

今日焦點股份可留意：

高銀金融（0530）三度向神秘離岸公司買家出售啟德第4B區4號地皮，集團終在昨日晚間披露神秘買家為從事投資的商人陳壯榮。陳氏的名字以往曾與不時在內地做「白武士」的內房佳兆業（1638）扯上關係。

蘋果公佈第三財季收入遠超市場預期，創下歷史同期新紀錄，延長時段股價史上首次突破400美元；董事會批准了1股拆4股的計劃。不過，蘋果將比往常「晚幾周」發布新一代iPhone。留意蘋果相關股。

習近平呼籲深化改革，貨幣政策更加靈活適度、精準導向。

大公報報道，香港保安局局長稱，在保障新聞自由的同時，不排除立法監管媒體。留意傳媒股。

疫下拖累物業估值，陽光房地產（0435）料錄年度虧損。

神華（1088）料上半年少賺16%。

太平洋航運（2343）指，相信最壞的時候已過去。

IT（0999）首季港澳銷售急挫近五成，料錄得虧損。

九置（1997）中期蝕44.54億，派息0.78元。

映客（3700）發盈喜，料中期純利最多賺8500萬元人民幣。

其他報道

美經濟數據拖累道指曾挫547點 科技股支持 道指跌225點

匯豐戶口被關？ 陳智思： 無可能

高銀地皮買家與佳兆業關係密切