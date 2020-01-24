美國第二季GDP創下紀錄最大降幅，上周首次申請失業救濟人數亦意外上升，加上國會關於刺激法案的談判沒有進展，美股道指低開172點後，最多曾挫547點，但在科技股支持下，尾市跌幅收窄。蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和Facebook收市後公布業績超過市場預期，股價均在延長時段上升，蘋果更首度升破400美元。

道瓊斯工業平均指數收跌225點，跌幅0.86%，報26313點。標普500指數收跌12點，跌幅0.38%，報3246點。納斯達克綜合指數收漲44點，或0.43%，報10587點。

Visa跌2.28%，報194.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低31點，而蘋果升1.21%，報384.76元，貢獻道指31點。

科技股方面，蘋果收市報384.76元，升1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報1538.37元，升0.97%，亞馬遜收市報3051.88元，升0.6%，Facebook收市報234.5元，升0.51%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.16%，報359點。德國DAX指數收跌3.46%，報12379點；法國CAC 40指數跌2.14%，報4852點；英國富時100指數收跌2.31%，報5989點。

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