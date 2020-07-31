恒指昨跌172點，收報24,710點，成交金額1283億元。聯儲局重申會動用一切工具支持經濟，但沒有新的刺激措施或加碼入市，記者會後美股維持升勢，金價銀價則先升後回。港股期指結算日，早市炒上推高結算價，午後走勢急轉直下，仍未能走出24,500點至25,500點的區間。但市場風格更加多元化，不少個股昨日早市大漲後都未有隨大市回落。長和（0001）將於8月6日公布業績，或會標誌着最壞時間已過，短期有條件上試區間高位55元。

聯儲局主席鮑威爾沒有帶來驚喜，維持當前救市措施和入市規模，並希望財政政策力度更強更迅速。報道指白宮幕僚長梅多斯坦言與民主黨達成協議遙遙無期，預期當前每星期600美元的聯邦額外失業救濟金計劃，很可能在當地星期五到期後結束。由於派錢涉及數以千萬計的選民，其實兩黨都不希望成為額外補貼結束的元兇，仍有機會達成一些臨時協議，爭取更多時間談判。但國會將於8月休會，兩黨分歧又大，補貼計劃確實有結束的可能，故投資者正以股市下跌來宣示不滿，增加政客的壓力。

美股跌市 向政客施壓

港股先升後跌，ATM（阿里、騰訊及美團）為首的科技股早市走勢頗佳，本應有力向上突破，但受到美股期貨下跌、納指期貨更跌逾1％影響，市場失去破位的信心又掉頭沽貨。但ATM走勢不算差，仍維持上落市格局，SaaS概念則較為弱勢，尤其是微盟（2013）沽壓頗大。軟件股中金蝶（0268）非常強勢，由盈警後低位已彈升達30％，但金山軟件（3888）則跟不上。金軟的問題是主要資產都已分拆，包括金山辦工、金山雲等，兩股估值又高，整體沒有太多幻想空間。金蝶業績長期一般，透明度又低，但正因如此，當資金不斷炒作，大家也會幻想業務如何亮麗。

雖然昨日市况一般，但很多個股都有炒作。康希諾（6185）定出A股上市價為209.71元人民幣，股價升7.7%；中建材（3323）繼續炒作重組概念，升9.2％並以貼近全日最高位的11.96元收市，再創52周高。潤啤（0291）及青啤（0168）持續大升，百威（1876）昨日也追落後升5.5%。集團收市後公布中期業績，顯示復蘇速度相當快。第二季銷量按年跌6.1％，較首季下跌22.2％顯著改善，6月份更錄得集團在中國銷售歷史上的單月銷量新高，難怪啤酒股近期如此強勢。此外，醫藥股表現也不錯，中生製藥（1177）逆市升逾1％，石藥（1093）更漲5％。美元持續疲弱，港資股反彈，領展（0823）連升兩日，昨日升1.8%，新世界（0017）升近3%。

歐元英鎊上升 有利長和

美元疲弱主要是兌歐元、日圓等主要貨幣，新興市場與人民幣並沒跟隨升值，近期大幅跑輸金價。長和業務主要在歐洲和英國，過去數年匯價是一個利淡因素，現在反而成為利好。

此外，集團將於8月6日公布業績，市場估計純利會下跌30%左右，但最壞情况也成為過去。以今年的疲弱盈利，預料股息會同步下跌，但仍會有5厘股息率，昨日也見資金炒落後。暫時格局仍以49元至55元水平上落，但隨着全球經濟回升，明年業務回復增長，下半年有望進一步走高。

[張兆聰 還看今朝]