聯儲局議息會議沒有驚喜，美股反應平靜，金價銀價比較波動。港股昨日早市向好，但原來只是推高結算價，午後走勢大幅回落，由高位計回吐接近600點。很多資產價格走勢也出現逆轉，美匯指數由93.2水平一度反彈至93.7，金價在每盎司1970美元至1980美元受阻，回落至1950美元水平，白銀則大幅波動，執筆時跌4％。某程度上，貴金屬的上升邏輯與股市沒有太大分別，也是負實際利率迫使資金購買資產，股市成了大贏家。當金價高位受阻，股市亦自然回調。

引發資產價格走勢逆轉的是額外失業補貼出現重大變數。原有計劃今天到期，民主共和兩黨無法達成共識，國會8月又休會。當數以千萬計的失業民眾每周領取金額大減600美元，消費一定會崩盤式下跌。大家都清楚結果會如何，估計就像過去的財政懸崖，總會在最後一刻達成協議，筆者還是較為樂觀。

民主共和最終都會達共識

昨日最強板塊是新能源，瑞銀發表報告，指過去多隻新能源股份私有化，仍然上市的也有機會出手。龍源（0916）急升近13％後，今年預測市帳率約0.68倍，理論上，私有化作價應至少有1倍，屆時潛在升幅可達50％。除了龍源，金風（2208）也抽升17％。但除了大家高追外，這一刻其實什麼也沒有發生，大家還是要理性一點，控制注碼。

內房政策逆風 多意味進上行周期

中國經濟多項指標回升，但近期汽車卻大幅跑贏內房股。兩者上半年同樣積壓了不少需求，內房銷售已在6月見顯著回升，但副總理韓正親身出席房地產工作座談會上，強調房地產長效機制實施以來，取得明顯成效，值得充分肯定，要堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段。韓正講話後東莞立即升級調控措施，多個城市之後跟隨。市場對政策觀感轉差，內房股自然無運行。

但要留意，每當中央關注房地產，多意味市道步入上行周期。節奏上，往往是政策先壓低股價，待市場消化悲觀情緒和沽盤後，銷售理想又支撐股價回升。今次是否一樣？其實也很難說，始終中央對內房調控的堅定決心遠較市場估計的更強，就算是疫情最嚴重，也沒有主動放寬調控，僅對於流動性進入房地產保持「隻眼開、隻眼閉」態度。格局上，內地需求還是否偏強，只要不收緊按揭、首付等安排，下半年銷售應該可持續回升。

中海外22元支持力強

選擇上，近年投資者主力炒中小型內房股，而時代（1233）、旭輝（0884）等也交出上佳的合約銷售，相信股市反彈時幅度也會較大。當然，現在處於政策逆風，從下跌風險來考慮，國企波動會較小。以股價來看，中國海外（0688）近年一直在22元有很強支持，回升則至少能見27元至28元，現水平也有不俗值博率。

[張兆聰 數據尋寶]