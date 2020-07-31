高銀金融（0530）三度向神秘離岸公司買家出售啟德第4B區4號地皮，集團終在昨日晚間披露神秘買家為從事投資的商人陳壯榮。高銀並無披露更多陳壯榮的資料，不過陳氏的名字以往曾與不時在內地做「白武士」的內房佳兆業（1638）扯上關係。

不過，本報向佳兆業查詢後，獲回覆項目非佳兆業所投，亦非大股東兼主席郭英成家族的私人投資。

然而，有中資分析員推測陳壯榮是佳兆業相關人士。而據內媒以往報導，陳壯榮與郭氏旗下的佳兆業甚多牽連。以往中國經營報曾發表「另一個『佳兆業』 郭英成家族上市公司之外的商業版圖」報導，提到北京佳兆業廣場的實際控制權並非在本港上市的佳兆業手中，指據以往公開資訊中，郭氏家族繞過上市公司，通過境外股權轉讓的方式，取得了北京佳兆業廣場的實際控制權，並交由上市公司代建代管。而持有北京佳兆業廣場的耀輝置業曾多次更換管理層、董事會成員，陳壯榮亦曾是其中之一。

在佳兆業的年報中一間聯營公司「深圳前海金土財富管理有限公司」，據內地全國企業信用查詢系統「天眼查」顯示，由佳兆業商業集團及深圳永鑫瑞分別持有40%及60%，作為大股東的深圳永鑫瑞則由陳壯榮與杜桂濤各持有50%權益。而深圳永鑫瑞尚有投資包括佳兆業科技產業、佳兆業創享域科技（深圳）等公司，該批公司均有佳兆業集團的總裁兼執董麥帆擔任董事，並再進行多項佳兆業的投資。