作為首家公布上半年業績的本地發鈔銀行，渣打銀行（2888）帳目自然備受關注，對於外資行急急發行初步報告，認為渣打中期或第二季業績對辦勝預期，我不同意，若看清楚渣打上半年收入、盈利以至信貸減值的結構，心會寒、然後想起《無間道》一句對白：「這麼醜的妞。」

截至2020年6月底止的6個月，渣打銀行的基本經營收入增加5%，由2019年的76.96億美元上升至80.47億美元（第二季則按年收入減少4%至37.2億美元），未計減值及稅項前基本經營溢利升22%至33.34億美元。驟眼看，似乎渣打的中期業績不俗，可惜，魔鬼永遠在細節，有沒有想過基本經營收入以及未計減值及稅項前基本經營溢利的增長，原來建基於流沙之上，不切實際。

首先，渣打的基本經營收入雖然上升，但基本經營支出有所減少，由2019年同期的49.69億美元減少5%至47.13億美元，生意做多了但成本牢牢控制。

其次，渣打銀行的基本經營收入由兩部份組成，分別是淨利息收入以及其他收入，前者在環球減息的大趨勢下淨息差顯著收窄，相關收入半年減少9%至35.02億美元；幸而其他收入部份增長19%至45.45億美元，抵銷來自淨利息收入的減少。大家會問，什麼是其他收入？

渣打銀行的其他收入包括金融市場業務及財資市場業務，金融市場佔基本經營收入22.48億美元或28%，收入較2019年同期大升35%，抵銷了淨利息收入等其他不濟。金融市場業務包括外匯、利率及商品等，即是包含大家認識的炒房業務。

當大家認為渣打銀行可以單靠外匯、利率及商品等金融市場業務收入挽救於水深火熱之際，公司在下半年展望中清楚明言：「2020年下半年，收入無論是按半年還是按全年比較均可能會有所下降。我們（渣打銀行）一些市場踏入早期復蘇，以及我們地區和產品多元化所帶來的利好因素，難以完全抵銷利率低企及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。」

即是上半年依賴「食糊」的其他收入將面對主要風險。除此之外，更重要的是大家一直忽略的信貸減值問題，渣打上半年的信貸減值額由2.54億美元急升逾5倍至15.67億美元(第二季度信貸減值6.11億美元)。

渣打銀行為未來經濟及撥備情況進行模擬計算，該行指出，經模擬預期信貸虧損撥備在「溫和情景下」及「嚴重情景下」將較基線預期信貸虧損撥備分別超出約7.4億美元及24億美元。渣打口中所謂的溫和情況，是中國及香港GDP分別有負2.3%及負10.7%，失業率5.9%及6.4%；至於嚴重情景中港GDP分別是負9%及負11%，失業率分別是8%及7.1%，渣打的模擬預期還包括美國、新加坡、印度及世界各地，不贅。

總括而言，我看不到渣打這份業績有可取之處，特別是英國或美國一旦推行負利率的話，將對淨利息收入帶來重大打擊，靠炒吊命的日子值得憧憬？這種股票，你買埋我份。

李鴻彥