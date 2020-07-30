九龍倉置業（1997）主席兼常務董事吳天海今午在業績發布會上表示，集團因應新冠肺炎疫情提供租金寬免超過10億元，他稱，在第三波疫情影響下，無法預測往後情況，只能期待向好的方向發展。他強調，除了租戶有困難之外，業主本身亦有困難及限制，需要應付利息、還債、向員工支付薪水、交差餉及地租等，因此要和租戶尋求互相平衡。

吳天海又說，目前營商環境非常不利，但是既立根香港，香港本身又是好的營商地方，因此會繼續在港投資，除非疫情改變了香港的競爭力就當別論，暫時他未見到香港出現問題。在目前的經濟情況，九置會採取守勢，尋求平穩及開源節流。例如在酒店業務方面，在每日入境旅客只有數百或數千，每間酒店分不到1個客人下，發展多些本地客源。不過，集團未有考慮因此草率決定將酒店改建為寫字樓，目前旅遊業無疑受影響大過其他行業，但是在目前環境下，各行各業均受影響，因此沒有想過，貿然改建寫字樓，這亦非最好的做法。

他亦不諱言，每個商場在新租客未入場下，總有吉舖存在，但是在近期經濟較差時，市場變得敏感，每天均有人到場點算吉舖數目。

在會上，他更以早年讀書時學習拯溺，老師在第一堂課時所言打比喻：「老師說，首先救人前要問，有否能力去救，有人掙扎時，如果拯溺者泳術不精，便兩個一同死」，另他又以乘坐飛機，空中服務員提示當氧氣罩跌落時，先幫自己戴上，然後才幫人戴上。他謂業主盡量幫租戶，及要平衡自己能力去做，如業主財務狀況出現問題，遇到信貸收緊時評級亦會下跌，情況不會好很多，他說：「希望租戶明白」。集團在兩年半前上市時，已言明會以收租為主業發展，在目前的經營環境下，暫時無計劃參與發展項目或其他業務。

在續租問題方面，吳天海稱，無論寫字樓、住宅及商舖續租時，均會跟當時水平釐定。在當前經濟不明朗，供應沒有減少，需求卻減少下，空置率趨勢向上，租金上升自然不會如以前般快，並有下調壓力。上半年所見，暫時可能影響不大。若以今日計去定立新租約，租金定會向下，但是每個租客的情況不同，因此他不會公開討論減租情況。

其他報道

九置中期蝕44.54億 派息0.78元

渣打料下半年淨息差受壓 香港業務強韌員工數目穩定

IT首季港澳銷售急挫近五成 料錄得虧損

金管局單日兩接熱錢 再注入15.5億元

神華發盈警 料上半年純利跌16%

映客發盈喜 料中期純利最多賺8500萬元人民幣

淘寶造物節踏入五周年 助創意商家品牌曝光

北京互聯網法院一審宣判 抖音侵害用戶個人信息

歐股美期急跌 拖累恒指倒跌172點失25000關 南水流出A股

港6月零售銷售跌24.8% 連跌17個月

浙江富商虞松波疑被入稟 遭要求收回黃竹坑豪宅4單位

路透：港融資機構憂商廈樓價大跌 擬收回或重組貸款

陳啟宗：在港買地言之過早

恒隆地產料內地奢侈品消費V形反彈持續