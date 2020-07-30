渣打料下半年淨息差受壓 香港業務強韌員工數目穩定
文章日期：2020年7月30日 18:02
渣打集團（2888）今公布中期業績。渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，雖然部份國家的經濟包括中國已逐漸開始復蘇，但需視乎疫情發展，不穩定性高，預計下半年集團的淨息差將繼續承受更大壓力，盈利收入亦將減少。不過他指出，大中華區仍然是該行盈利貢獻最大的市場，佔整體盈利六成，集團未來將持續做好成本控制。
至於據報指渣打將重啟裁員計劃，他回應指，不評論個別報道，重申集團目標是將今年的支出控制在100億元以下（美元．下同），並將於未來作更多業務投資，以確保該行重組商業模式，又指擬於未來為其大灣區中心聘請1600名員工。他指出，集團已投資3億港元於早前成立的大灣區中心，未來將繼續加強推展相關業務。
香港業務方面，期內除稅前基本利潤為7.05億元，按年跌19%；經營收入為18.3億元，按年微跌1%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港業務保持強韌，資產質素良好，雖然在職客戶有所減少，但由於銀行數碼渠道的交易量因疫情大幅增加，因而抵消有關影響，期內該行移動活躍客戶按年增長30%，並有超過80%的支付交易是經數碼渠道完成。至於香港員工方面，她指出，過去數年該行員工數量穩定，維持在6000名左右，同時仍在招聘人手。
截至6月底止，該集團，除稅前基本利潤19.55億，按年跌25%。受新冠肺炎疫情影響，期內信貸減值15.67億元，按年大增5.16倍，按季則減少3.45億元；期內淨息差按年減少26個基點至1.4%。
記者：溫藹紅
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