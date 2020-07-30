左起：渣打香港區行政總裁禤惠儀、渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正、渣打大中華及北亞地區財務總監龐維哲

渣打集團（2888）今公布中期業績。渣打大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正表示，雖然部份國家的經濟包括中國已逐漸開始復蘇，但需視乎疫情發展，不穩定性高，預計下半年集團的淨息差將繼續承受更大壓力，盈利收入亦將減少。不過他指出，大中華區仍然是該行盈利貢獻最大的市場，佔整體盈利六成，集團未來將持續做好成本控制。

至於據報指渣打將重啟裁員計劃，他回應指，不評論個別報道，重申集團目標是將今年的支出控制在100億元以下（美元．下同），並將於未來作更多業務投資，以確保該行重組商業模式，又指擬於未來為其大灣區中心聘請1600名員工。他指出，集團已投資3億港元於早前成立的大灣區中心，未來將繼續加強推展相關業務。

香港業務方面，期內除稅前基本利潤為7.05億元，按年跌19%；經營收入為18.3億元，按年微跌1%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，香港業務保持強韌，資產質素良好，雖然在職客戶有所減少，但由於銀行數碼渠道的交易量因疫情大幅增加，因而抵消有關影響，期內該行移動活躍客戶按年增長30%，並有超過80%的支付交易是經數碼渠道完成。至於香港員工方面，她指出，過去數年該行員工數量穩定，維持在6000名左右，同時仍在招聘人手。

截至6月底止，該集團，除稅前基本利潤19.55億，按年跌25%。受新冠肺炎疫情影響，期內信貸減值15.67億元，按年大增5.16倍，按季則減少3.45億元；期內淨息差按年減少26個基點至1.4%。

記者：溫藹紅

其他報道

九置中期蝕44.54億 派息0.78元

金管局單日兩接熱錢 再注入15.5億元

神華發盈警 料上半年純利跌16%

淘寶造物節踏入五周年 助創意商家品牌曝光

北京互聯網法院一審宣判 抖音侵害用戶個人信息

歐股美期急跌 拖累恒指倒跌172點失25000關 南水流出A股

港6月零售銷售跌24.8% 連跌17個月

浙江富商虞松波疑被入稟 遭要求收回黃竹坑豪宅4單位

路透：港融資機構憂商廈樓價大跌 擬收回或重組貸款

陳啟宗：在港買地言之過早

恒隆地產料內地奢侈品消費V形反彈持續

國藝提收購康宏 冀擴建業務

恒大集團擬分拆物管業務 香港IPO集資20億美元

世界黃金協會：上半年黃金需求跌6% 中國消費見改善

滬指收跌7點 終止三連升

津上精密發盈喜 料季度純利增五成 股價急升兩成

百威亞太：下半年業績有恢復跡象

李嘉誠感謝每一醫護 基金會再推1億支援香港醫療服務