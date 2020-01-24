九置中期蝕44.54億 派息0.78元
文章日期：2020年7月30日 17:49
九龍倉置業（1997）公布截至今年6月底止中期業績，基礎淨盈利錄38.44億元，按年減少13.4億元或25.8%。計入投資物業重估虧損73.5億元，即期內由盈轉虧，蝕44.54億元；去年同期賺69.89億元。現每股虧損1.47元，將派發中期股息0.78元，維持中期派息比率不變。
集團表示，新冠疫情摧毀全球經濟，嚴重打擊各業務層面，拖累集團收入下降20%，營業盈利及基礎淨盈利皆下降26%。租賃續約面對沉重壓力，集團上半年為零售租戶提供超過10億元的現金租金減免，並斥資進行市場推廣活動，以刺激購物人流及消費。
期內海港城整體收入（包括酒店）跌28%，營業盈利跌30%；由於疫情拖慢商戶的新投資，至6月底止，商場及寫字樓出租率分別達90%及86%。時代廣場整體收入下降19%、營業盈利減少21%，商場及寫字樓出租率達92%及91%。另外，旗下中環會德豐大廈和卡佛大廈，收入及營業盈利分別上升6%及8%。
酒店方面，馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店平均入住率於期內跌至20%；中環The Murray平均入住率跌至15%。
九置表示，現時未能預測疫情完結之時，只能先待疫苗早日面世，將會繼續提升旗下物業的地理優勢，以及租戶組合和產品的群聚效應。
記者：蔡穎霖
其他報道
歐股美期急跌 拖累恒指倒跌172點失25000關 南水流出A股