阿里巴巴（9988）旗下電商平台淘寶，每年都會針對年輕的商家及消費者舉辦「淘寶造物節」，並已經踏入第五年。阿里巴巴集團首席市場官董本洪表示，年輕而有創意的商家可以透過淘寶平台上的資源，更好地獲取品牌曝光及市場推廣。他續指，雖然過往的造物節多是在內地城市舉辦，但不排除未來的造物節會到境外地區舉辦的可能。

今年造物節的主題是「造喚新生」，線下展會首次採用移動形式，採用大篷車變為移動展廳，由即日起計20日內，到訪杭州、成都、西安及武漢四個城市；而淘寶在線上則會以3D虛擬互動產品「淘寶人生」，搭建線上展館，並將由下月10日起一連4日舉行。

根據淘寶的官方資料顯示，去年平台上的「90後」首次超越「80後」，年內整體購物次數比2018年多27億次，成為淘寶網購的主力。董本洪指出，自疫情發生後，網購的使用量及消費額更多，相信電商可以更好地結合每人的生活。他續指，淘寶除了是電商平台之外，亦是社群商務（social commerce）及內容化商務（content commerce）的平台，因此可以透過多個渠道去幫助創意商家成長。

記者：葉子晴

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