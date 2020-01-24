美聯儲維持息口不變，兼重申將動用所有工具支持經濟，均符預期，恒指今早高開96點後，曾升最多314點或1.26%，高見25197點，雖然內地A股下跌兼南水重新淨流出A股，但對於大市午後倒跌影響較大的並非A股，而是業績期，歐股開市後，市場推低部份股份業績遜預期的股份，拖累歐股、美期下跌，而港股25000點亦得而復失，最多曾跌267點。

港股收市跌172點或0.69%，報24710點，雖然高低位曾穿10天及50天線，但收市時又重回10天線(24977.88點)與50天線(24674.97點)之間。大市成交金額1283億元，較上日增加22.91%，是24日1666.6億元成交後最多；國指跌87點或0.86%，報10097點。恒生科技指數收報7100點，升0.21%。

30隻藍籌下跌，18隻向上，2隻無升跌。石藥（1093）升5.1%，收報16.06元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；旺旺（0151）跌2.68%，收報5.81元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.41%，收報70.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。

北水淨流入55.78億元，較上日增加52.35%，連續第4日流入，累計流入149.51億元。南水再次流出，淨流出63.38億元人民幣。

中午多間公司公布業績，包括渣打（2888）、恒隆地產（0101）、恒隆集團（0010），而津上精密機床（1651）則發盈喜。

渣打中期稅前溢利跌25%勝預期，擬今年支出在100億美元內，刺激股價曾升3.6%，至44.15元，收市隨歐洲銀行股倒跌1.8%，報41.8元。

恒隆地產基本純利跌11% 派息與去年相同，尋求出售非核心物業的機會，收報19.26元，升0.42%。

恒隆集團中期基本純利少賺43%，息0.19元與去年相同，收報18.56元，升1.2%。

中午亦有刺激消息，實行一日的早午市禁堂食，將改為明日（31日）早午餐可二人一枱，食肆可坐一半滿。

餐飲股普遍向上，味千（中國）（0538）收報1.25元，升2.46%；翠華控股（1314）平上市低位0.27元，收報0.28元，無升跌；大快活（0052）收報16.56元，升1.6%；大家樂（0341）收報15.42元，升2.8%；叙福樓（1978）收報0.315元，升3.28%；稻香（0573）平上市低位0.86元，收報0.88元，無升跌；譽宴（1483）收報1.37元，升3.01%；利寶閣（1869）收報0.218元，升0.93%；太興（6811）收報1.23元，升5.13%；太平洋酒吧（8432）收報0.083元，升1.22%。

百威亞太（1876）今早公布業績，稱6月銷量創新高，主席亦指下半年業績有恢復跡象。股價曾升最多10.2%，創上市以來最大升幅，高見28.1元，是2019年12月20日28.1元後最高。

蒙牛乳業（2319）再創上市新高，見37.55元，收報36.95元，跌0.54%。

華為第二季智能電話銷售超越三星，不過手機設備股倒跌，舜宇（2382）收報144.5元，跌0.55%；丘鈦（1478）收報10.32元，跌0.39%；相反，瑞聲（2018）收報59.55元，升1.45%；比亞迪電子（0285）創上市新高，見27元，收報26.3元，升1.15%；。

IFR報道，恒大（3333）擬分拆物管業務在港IPO集資20億美元，恒大收報21.55元，升0.47%。今早物管股獲大行唱好而向上，但部份收市倒跌，當中包括碧桂園服務（6098）創上市新高，見47.75元，收報45.9元，跌1.29%。而保持上升的則有時代鄰里（9928）收報12.42元，升3.33%；新城悅（1755）收報23.8元，升3.7%。

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