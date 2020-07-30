美國賭城拉斯維加斯金沙集團早前入稟高院追討一筆賭債，債權人懷疑為浙江舟山富商虞松波。高院昨日發傳票，顯示又有一公司Blackwood Forest Limited向包括虞松波在內的3名被告追討欠款，並且要求收回位於黃竹坑的豪宅項目深灣9號（Marinella）4個豪宅單位及兩個車位。

根據文件，案件3名被告分別為潘靜（Pan Jing）、黃慧婷（Wong Wai Ting）及虞松波（Yu Song Bo），三人曾在去年6月與原告簽下協議。其中，虞松波懷疑為浙江省舟山市富商、和潤集團主席。而原告Blackwood Forest Limited則顯示為英屬維爾京群島註冊的一間BVI公司。其業務未有說明。

原告要求收回的豪宅，分別為潘靜、虞松波擁有的深灣9號1座33樓B室，35樓上層B室；以及黃慧婷擁有的1座33樓A室，35樓上層A室，共涉及4個單位。此外，車位17號及21號亦被要求收回。

上述虞松波跟浙江省舟山市富商、和潤集團主席虞松波同名同姓，姓名英文拼音亦相同。虞松波曾以135億人民幣身家躋身胡潤百富榜第252位，號稱舟山首富。

美聯資料顯示，深灣9號項目平均成交呎價約為3.3萬元，例如新近成交的3座32樓B室，成交價為4600萬元。粗略估算，本次原告要求收回的豪宅連車位，涉及價格或超過2億元。

本報早前報道，根據高院入稟狀，金沙集團向虞松波追討一筆超過396萬美元（約3110萬港元）的賭債。事緣虞松波去年3月與賭場訂立貸款協議，共借款805萬美元（約6279萬港元），但至去年底僅歸還408萬美元。

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