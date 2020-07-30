恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏今午在業績線上會議上表示，香港商場租務仍然受疫情影響，因此會視乎個別租戶而繼續給予紓困及支援，反之內地的商場則受惠於奢侈品消費V形反彈，因此相關紓困措施已於6月份完結。集團更會視乎情況，將內地個別四星級的商場，提高至五星級，適當增加奢侈品消費比例。

盧韋柏指出，由於疫情關係，內地居民留在當地消費，到7月份時奢侈品的消費依然令人鼓舞，他期望趨勢可以持續。另集團在昆明及無錫的商場，亦會慢慢增加奢侈品品牌進駐。在內地的紓困措施隨著6月中所有支援發放後已完結。至於偏向休閒生活型的商場，亦朝著V型反彈的方向發展，但是相比奢侈品消費商場會稍為緩慢。寫字樓方面，則未有提供寬免措施，並見個別非跨國客戶離場，但是隨著跨國公司逐步擴充，及做好防疫措施，因此仍然挽留到租戶。集團亦試行在無錫的項目推動自己品牌的共享空間，吸納更多租務。

陳啟宗補充，在今、明多年內，共有70個大牌子於旗下6至7個內地商場簽約，大部份在上海之外，大連的商場亦多了一線品牌簽約進駐，加起來近3、4年有逾80個品牌商戶簽約。上海港匯恒隆廣場及無錫恒隆廣場，則會慢慢向奢侈品消費轉移。自四月份起，內地的商場生意明顯增多。在中美交惡下，影響所及，連帶內地旅客對歐遊亦擔心受歧視，因此對內地奢侈品消費輕微利好，加上內地又早已放鬆稅務及法規，致在內地消費價錢與在海外購物相近，並配合內地刺激消費推動經濟的方向，連同旗下恒隆會推出，主動接觸潛在消費者，因此預期會有助內地商場業務發展。

在香港方面，陳啟宗指，這是他在40年來未見過的情況，並認為香港受疫情、憂慮暴動是否重新再來，及中美關係惡劣等因素影響，不利做生意。盧韋柏更預期，香港零售業在未來會有相當壓力，特別要對某一些零售行業予以幫手，他們會按個別租戶逐星期逐月檢視，不會一刀切減底租，但是亦見超市表現仍然良好，因此集團期望透過租務組合搭配能夠減低所受影響，並平衡持份者及公司的利益。暫時在港的商場租用率尚算高企，例如在銅鑼灣的租用率由97%，降至92%，但是難以預測6個月後的情況。7月15日前第三波疫情爆發前，整體租戶表現較6月為佳，但是之後則不樂觀。

記者：陳偉燊

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