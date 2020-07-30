處於重組及臨時清盤狀態的國藝娛樂（8228）及仍停牌中的康宏環球（1019），昨晚發出聯合公布，原本於3月26日由國藝向康宏提出要約，以國藝股份換購康宏股份的交易最終未有繼續，反而到6月22日才與康宏董事會取得聯繫，討論全面收購康宏，雙方仍在磋商中。

國藝娛樂主席冼國林於線上記者會上透露，在疫情照妖鏡下，發現公司單一業務很危險，是次收購希望達到分散風險，強調不會放棄公司原有的影視業務。他續指，康宏有助公司於今年初提出發展電子金融業務的目標，前者同時有著龐大銷售團隊，能幫助預售及團購影視門票及旗下產品，強調會以公平和對雙方有利的條件作出收購。

雖然過去曾跟康宏有官司糾紛，冼國林卻認為雙方因此更了解對方，「識英雄重英雄」，並對康宏新管理層的改革持有信心，不需擔心以前。

國藝初步提出以其股份換購康宏股份，問及會否擔心對股東的吸引力，冼國林認為以現金收購並不是絕對，股東應視乎公司的前景和信心而作決定。而更多的細節條件仍在磋商，有待公布。但強調以發行股份的方式收購，未有增加公司的財務壓力，同時相信在擴大份額後，亦不存在攤薄之說。

另外，冼國林料，國藝娛樂可於明天復牌。

記者：蔡穎霖

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