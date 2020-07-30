世界黃金協會公佈，上半年疫情影響黃金需求，按年跌6％至2076噸。不過，流入黃金ETF則達734噸，創記錄新高，協會指，主因受各國不斷與政府為應對疫情而採取的諸如降息與對市場進行大量流動性注入等措施推動。

相反，金條與金幣投資需求則按年跌17％至397噸，是2009年上半年以來最低水平；而由於部分市場仍施行封鎖措施，高企的金價以及消費者受可支配收入縮水等影響，上半年全球的金飾需求下降46％至572噸，科技用金需求減少13％至140噸。

世界黃金協會市場信息諮詢部路易絲街指，展望未來6個月，全球黃金市場的消費需求可能仍將低迷，但持續的不確定性和疫情進一步的蔓延意味著，在可預見的未來內黃金的避險優勢將繼續吸引投資者。

路易絲街（Louise Street）在稱過了有指標表明某些國家的經濟活動開始正常化，該協會看到消費者需求季度按季「改善」，特別是在中國。另外，她又指的甚至在價格再創新高後，該協會也不會期望延長會改變淨賣出。

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