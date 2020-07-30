李嘉誠基金會公布，《愛能助 II》再推1億100萬元資助，除香港醫療服務外，範圍更擴至社福界。另外，主席李嘉誠亦借機感謝每一醫護。

今次《愛能助 II》將分成4批。第一批4800萬支援醫管局病人，當中，4,000萬資助冠狀動脈介入治療術（PCI）及新增的左心耳封堵術（LAAO）— 對每個合資格自費個案資助10,000元。另外，為減輕患有心臟病的夾心基層接受自費手術之經濟負擔，撥款800萬元資助指定用於介入程序的醫療裝置，包括經導管微創主動脈瓣植入術（TAVI）等，預計80人次受惠。

第二批2,080萬設香港大學李嘉誠醫學院畢業生第一期獎勵金 為鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元，給李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金，每人可獲5萬元。

第三批1,000萬增援養和醫院「心臟導管介入資助計劃」 2018年基金會捐資1,000萬元予養和醫院設立「心臟導管介入資助計劃」，現增加1,000萬元資助。在基金會資助下，養和醫院及參與的醫生也作出響應，同步減收部分費用，以減輕病人因手術而削弱經濟能力之負擔。已完成案例包括39名患有冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄等心臟病人，他們在資助下順利完成手術及康復。

第四批擴至社福界。疫情之下不少社福機構收入大大受到影響，基金會捐資2,200萬元，支援12家非政府組織，讓社會服務得以持續，涵蓋對象包括視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等等。

第四批當中，12間受惠機構為，心光盲人院暨學校；香港耀能協會；新生精神康復會；匡智會；願望成真基金(香港)；「親切」；善牧會瑪利灣中心；安徒生會；香港醫藥援助會； 醫護行者；大覺福行中心；惜食堂。

另外，基金會主席李嘉誠亦感謝每一醫護人員，「感謝你們在不同崗位上發揮專業精神，我們每人定要發揮自律精神同心抗疫；社福界在困境下維持服務，我們要珍惜和支持這種專業的貢獻」。

基金會迄今以大約1.8億元支援全球抗疫，包括1億支持武漢醫護；捐贈保護衣、口罩、保健產品予醫管局，價值逾6,400萬；捐贈保護衣、口罩予兩所私家醫院，價值逾140萬；透過香港醫學會捐贈口罩予私家醫生，價值逾100萬；捐贈保護衣、口罩予兩所醫學院，價值逾20萬；捐贈口罩予社區基層，價值60萬；捐資支持疫苗和快速測試的各項研究。

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