本港今日再有虛擬銀行開業，本地網貸服務平台WeLab集團旗下虛銀WeLab Bank（匯立銀行）宣布，今日正式推出銀行服務，是繼ZA Bank（眾安銀行）及天星銀行後第三家開業的虛銀。WeLab Bank行政總裁謝學海表示，銀行將推出高息存款服務，以及無卡號扣賬卡（Debit Card），並預告或將於年底前推出貸款服務。

該行已推出「GoSave」定存計劃，年利率將隨着參與客戶人數而遞增，以每星期為基準，只要每80個人成功敘造定存戶口，客戶存入的首10萬元，將可獲最高4.5厘年利率，即3個月最多獲息1125元，最低存款門檻10元。不過，該行早前在試業期間是為每60人成功開戶便可享有最高存息。

WeLab Bank替任行政總裁李家達解釋，由於試業階段人數有限，基數較小，指該行定存計劃的客戶參與目標數量，將視乎市埸需求而設定，並會透過科技進行數據分析，平衝服務需求並作出調整。他表示，整體而言，試業期間該行已邀請約2000名客戶參與及試用服務，期間該行的客戶輪侯名單人數，超過試業目標人數10倍，反應勝於預期。

同時，該行亦推出無卡號扣賬卡，客戶可在任何接受萬事達卡（Mastercard）商戶消費，亦可在全港的JETCO（銀通）自動櫃員機，及接受萬事達卡的CIRRUS櫃員機提取現金。謝學海指，客戶可透過手機管理該卡，若遺失該卡亦可透過手機暫停所有交易，另外客戶於網上及實體店消費，均可享最高8%回贈優惠。

記者：溫藹紅

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