恒隆地產基本純利跌11% 派息與去年相同 尋求出售非核心物業的機會
文章日期：2020年7月30日 12:34
恒隆地產（0101）公布，6月底止中期基本純利減少11%至19.89億元，若計及45.26億元的物業淨重估虧損後，則錄得淨虧損25.37億元（去年為純利35.16億元）。派中期息0.17元，與去年同期相同。
期內收入為41.84億元，與去年同期持平。營業溢利下跌5%至30.41億元，主要由於疫情帶來的不利影響所致。內地表現部分被人民幣兌港幣較去年同期貶值4.5%抵銷。2019年及2020年上半年均無物業銷售收入的入賬。
期內，香港租賃收入較去年同期下跌5%，內地物業組合的租賃收入增加9%至人民幣20.62億元，而零售額亦增長6%。
下半年方面，恒隆地產預期內地物業預計將於第三季度全面復蘇，並將繼續錄得穩健的內部增長。2020年下半年的表現將取決於內地零售業務的恢復程度，尤其是於生活時尚方面，因為奢侈品的復蘇速度已証實比預期為快，以及香港社會經濟的穩定性。
將視乎市場狀況，繼續銷售於香港已落成的住宅物業，並尋求出售非核心物業的機會。
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