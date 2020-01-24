渣打（2888）公布，截至6月底止中期業績，按基本表現，稅前溢利19.55億元(美元．下同)，高於市場預期的15.3億元，按年倒退25.07%。普通股東應佔溢利跌29.88%至11.38億元，每股盈利35.9仙，不派中期股息。期內，經營收入升4.56%至80.47億元。

法定表現方面，稅前溢利倒退32.6%至16.27億元，普通股東應佔溢利倒退35.03%至8.16億元，每股盈利25.8仙。期內，經營收入升3.44%至80.99億元。

上半年淨息差按年減少26個基點至1.4%；第二季減少24個基點至1.28%。信貸減值由去年上半年的2.54億元，大幅增加至15.67億元，惟低於市場預期的17.9億元；按季則由去年同期的25.54億元，減少至23.55億元。

上半年有形股東權益回報下降240個基點至6%。第二季度的普通股權一級資本比率增加90個基點至14.3%，高於13%至14%的中期目標範圍，主要是出售Permata而提升50個基點，其餘則來自溢利及其他全面收入的收益。

渣打展望，該行依然相信若干較大型市場會在未來幾季開始帶動全球經濟走出衰退，但預計業務地區的經濟活動於期間將相當波動和不平均。今年下半年，收入無論是按半年還是按全年比較均可能會有所下降。一些市場踏入早期復蘇，以及地區和產品多元化所帶來的利好因素，難以完全抵銷利率低企及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。

該行又指，支出(不包括英國銀行徵費)通常在下半年會較高，但該行目標繼續是將今年的支出控制在100億元以下。鑒於外界環境越趨困難，該行已開始實施新的可持續效益措施，旨在將今年的支出亦控制在100億元以下。

新型冠狀病毒持續爆發帶來極嚴峻的經濟壓力，雖然政府支援措施之效力紓緩部分的影響，仍然無法可靠地預測未來需要作出減值的幅度和時間。然而，如果市場內的經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化，基於該行已經作出大幅撥備，預期下半年的減值將低於上半年錄得的幅度。

渣打半日收報42.55港元，下跌0.12%。

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