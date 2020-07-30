【有片：選股王】長和業務料明年回復增長 股價有望走高
文章日期：2020年7月30日 12:08
恒指升260點，收報25143點，成交金額646億元。聯儲局重申會動用一切工具支持經濟，但沒有新的刺激措施或加碼入市，記者會後美股維持升勢，金價銀價則先升後回。港股今早初段窄幅上落，臨近中午升幅擴大，ATM向好但仍未突破區間。康希諾（6185）定出A股上市價為209.71元人民幣，股價升10%。
中建材（3323）炒重組股價再創52周高，百威（1876）追落後升5.5%，金蝶（0268）升7%再創新高。醫藥股整體走強，石藥（1093）及復藥（2196）升約4%。
美元持續疲弱，港資股反彈，領展（0823）連升兩日，今早漲3.5%。新地（0016）升3%。
美元疲弱主要是兌歐元、日圓等主要貨幣，新興市場與人民幣並沒跟隨升值，近期大幅跑輸金價。長和（0001）業務主要在歐洲和英國，過去數年匯價是一個利淡因素，現在反而成為利好。此外，集團將於8月上旬公布業績，市場估計純利會下跌30%左右，但最壞情況也成為過去。以今年的疲弱盈利，料股息會同步下跌，但仍會有5厘股息率。今早見資金炒落後，暫時格局仍以50元至55元水平上落，但隨着全球經濟回升，明年業務回復增長，下半年有望進一步走高。
張兆聰