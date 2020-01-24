恒指半日升260點重上10天線 食肆股向上 科技指數升2% 南水淨流
文章日期：2020年7月30日 12:24
恒指半日升260點或1.05%，報25143點，重上10天線(25021點)，恒生科技指數再升2.04%，不過，南水又再淨流出，半日合計已淨流出37.68億元人民幣。國泰（0293）見52周低，蒙牛乳業（2319）創上市新高。傳政府放寬堂食，食肆股向上。百威亞太（1876）績後大升，創上市以來最大升幅。
恒指今早高開96點，低位升29點，最多升314點，高見25197點。半日成交金額646億元；國指升50點或0.5%，報10235點。
41隻藍籌向上，8隻下跌，1隻無升跌。新世界發展（0017）升5.33%，收報38.55元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.07%，收報12.96元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.82%，收報36.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻40點；友邦（1299）跌0.55%，收報72.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。
消息稱，政府明日（31日）放寬堂食限制，早午餐可二人一枱，食肆可坐一半滿。
餐飲股普遍向上，味千（中國）（0538）收報1.26元，升3.28%；翠華控股（1314）平上市低位0.27元，收報0.28元，無升跌；大快活（0052）收報16.8元，升3.07%；大家樂（0341）收報15.56元，升3.73%；叙福樓（1978）收報0.32元，升4.92%；稻香（0573）平上市低位0.86元，收報0.88元，無升跌；譽宴（1483）收報1.33元，無升跌；利寶閣（1869）收報0.216元，無升跌；太興（6811）收報1.24元，升5.98%；太平洋酒吧（8432）收報0.083元，升1.22%。
地產股亦反彈，恒地（0012）升1.9%，收報29.5元；新地（0016）升2.97%，收報95.2元；新世界發展（0017）升5.33%，收報38.55元；長實集團（1113）升2.58%，收報43.8元；信置（0083）升3.02%，收報9.55元。
收租股亦向上，領展（0823）收報61.3元，升3.46%；希慎（0014）收報21.05元，升0.96%；太古地產（1972）收報17.7元，升1.61%；九龍倉置業（1997）收報28.25元，升0.53%；九龍倉集團（0004）收報13.3元，升1.53%。
抗疫用品股個別發展，香港電視（1137）收報7.62元，升0.53%；日清食品（1475）收報7.45元，跌0.67%；維他奶（0345）收報31.1元，升1.97%；金源米業（0677）收報0.5元，無升跌；經營759阿信屋的CEC國際（0759）全年轉虧為盈，收報0.87元，升3.57%。
百威亞太（1876）中期業績雖然倒跌，但中國業務二季度強勁復蘇，6月單月銷量創紀錄，刺激股價曾升最多10.2%，創上市以來最大升幅，高見28.1元，是2019年12月20日28.1元後最高。半日收報26.9元，升5.49%。
高通公佈當季度銷售非常樂觀的預測，暗示5G行動電話服務正在起飛。
手機設備股方面，鴻騰（6088）收報3.75元，升2.18%；丘鈦（1478）收報10.5元，升1.35%；舜宇（2382）收報148元，升1.86%；高偉電子（1415）收報3.37元，升5.31%；瑞聲（2018）收報61.3元，升4.43%；比亞迪電子（0285）平上市高位26.8元，收報26.6元，升2.31%；信利國際（0732）收報0.95元，升3.26%；富智康（2038）收報0.86元，升2.38%；小米（1810）收報15.16元，升1.74%。
珠海港溢價逾2成提收購興華港口（1990），每股作價2.597元。半日收報2.47元，升17.6%。
Prada（1913）上半年蝕16億元停派息，亞太區銷售額跌兩成。收報30.95元，升9.36%。
日本城母企國際家居零售（1373）全年多賺26.8%，自家品牌口罩7月起投產。半日收報2.28元，升5.55%，創52周高2.34元。
恒生科技指數成份股普遍向上。金蝶（0268）創上市新高，見22.6元，收報21.85元，升7.37%；平安好醫生（1833）創上市新高，見131.8元，收報130.8元，升6.08%；比亞迪電子（0285）平上市高位26.8元，收報26.6元，升2.31%；眾安在綫（6060）收報48.2元，升7.47%。
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