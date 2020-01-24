百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，早前疫情席捲全球，多國實施封城政策湊效，以至全球迎來V型反彈。目前確診個案維持橫行水平，不過亞洲正迎來第二波疫情，投資者需更為謹慎。他預計，各國經濟將會於2021年全面復蘇，由於中國是最早走出疫情的國家，預計中國今年GDP按年增長1.2%，2021年按年增長9.5%。至於美國今年料跌5.3%，2021年則按年增長6.6%。

在眾多行業中，他較看好醫療健康板塊，疫情持續在全球肆虐下，相信行業會持續跑贏。由於風險上升，他建議投資者增持黃金、防禦性較高的股票，料會有資金流入。目前，美國10年期債券孳息率維持於低水平，投資策略上，未來三至五年選擇投資股票勝於債券。

他又指，過去三年美股一直跑贏全球市場，目前美股估值昂貴。在全球央行無限量化寬鬆政策下，預期美聯儲局今年將會額外注入1.3萬億美元，歐洲央行將會注入1.1萬億歐元以刺激經濟。目前而言，歐元區股票估值低於美股，貨幣及財政政策有利歐洲經濟復蘇，因此該行早前已增持歐洲股票。不過投資者仍要留意去全球化及歐元區不穩定性，長遠對股市帶來不穩定性。

他相信，倘若疫情改善、美國經濟及信心指標回復穩定，收益及違約率與經濟活動一致，將會結束全球經濟下行情況。

記者：黃清瑤

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