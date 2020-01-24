恒指今早隨外圍高開96點或0.39%，報24979點，成交金額21億元；國指今早高開37點或0.37%，報10221點。恒生科技指數報7160點，升1.06%。

石藥（1093）升1.96%，報15.58元，是升幅最大的藍籌，旺旺（0151）跌0.84%，報5.92元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.02%，報547元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；友邦（1299）跌0.28%，報72.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

多間公司公布業績，包括恒隆集團（0010）開市報18.3元，跌0.2%、恒隆地產（0101）開市報19.48元，升1.56%、渣打（2888）開市報42.75元，升0.35%、九龍倉置業（1997）開市報28元，跌0.35%。

百威亞太（1876）中期正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌 40.6%，第二季正常化除息稅折舊攤銷前盈利的跌幅縮小至17.2%。開市報27元，升5.8%。

高通公佈當季度銷售非常樂觀的預測，暗示5G行動電話服務正在起飛。手機設備股方面，

鴻騰（6088）開市報3.7元，升0.82%；舜宇（2382）開市報147元，升1.17%；高偉電子（1415）開市報3.25元，升1.56%；通達（0698）開市報0.45元，升1.12%；瑞聲（2018）開市報59.5元，升1.36%；比亞迪電子（0285）開市報26.25元，升0.96%；富智康（2038）開市報0.85元，升1.19%；小米（1810）開市報15元，升0.67%。

珠海港溢價逾2成提收購興華港口（1990），每股作價2.597元。開市報2.54元，升20.9%。

阿信屋母公司CEC國際（0759）全年轉虧為盈，賺1234.9萬元派息0.5仙。開市報0.95元，升13%。

思捷（0330）委任鍾國斌為獨立非執董。開市報0.94元，無升跌。

Prada（1913）上半年蝕16億元停派息，亞太區銷售額跌兩成。開市報28.3元，無升跌。

日本城母企國際家居零售（1373）全年多賺26.8%，自家品牌口罩7月起投產。開市報2.28元，升5.55%，創52周高。

恒生科技指數成份股十大權重股方面，阿里巴巴（9988）開市報246元，升1.23%；騰訊（0700）開市報547元，升1.02%；美團（3690）開市報192.2元，跌0.41%；小米（1810）開市報15元，升0.67%；舜宇（2382）開市報147元，升1.17%；中芯（0981）開市報29.05元，升1.57%；阿里健康（0241）開市報21.7元，升2.36%；京東（9618）開市報241.6元，升0.75%；金蝶（0268）開市報20.8元，升2.21%；平安好醫生（1833）開市報125.7元，升1.95%。

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