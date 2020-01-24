港股ADR升124點 九倉置業、渣打、恒隆將公布業績
文章日期：2020年7月30日 08:59
美息不變，美股向上，港股ADR升124點或0.5%，報25007點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.79%，折合報545.77元；匯控（0005）升2.19%，折合報36.53元；建行（0939）升0.18%，折合報5.87元。
美股三大指數期貨現跌0.25%至0.34%，日股升0.26%，韓股升0.53%，澳股升0.54%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、渣打（2888）、九龍倉置業（1997）。
百威亞太（1876）中期正常化除息稅折舊攤銷前盈利下跌 40.6%，第二季正常化除息稅折舊攤銷前盈利的跌幅縮小至17.2%。
高通公佈當季度銷售非常樂觀的預測，暗示5G行動電話服務正在起飛。留意手機設備股。
珠海港溢價逾2成提收購興華港口（1990），每股作價2.597元。
阿信屋母公司CEC國際（0759）全年轉虧為盈，賺1234.9萬元派息0.5仙。
思捷（0330）委任鍾國斌為獨立非執董。
國藝（8228）為收購康宏環球（1019），向禹銘發股支付顧問費。
Prada（1913）上半年蝕16億元停派息，亞太區銷售額跌兩成。
日本城母企國際家居零售（1373）全年多賺26.8%，自家品牌口罩7月起投產。
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