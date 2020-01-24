美國聯儲局維持息口不變，美元下跌、美股上升。高通公佈當季度銷售非常樂觀的預測，暗示5G行動電話服務正在起飛；而AMD亦公布強勁預測，表明該公司正在利潤豐厚的服務器晶片市場從競爭對手Intel贏得更多佔有率。道指高開9點後，最多曾升223點，低位則跌3點。

道瓊斯工業平均指數收漲160點，升幅0.61%，報26539點。標普500指數收漲40點，升幅1.25%，報3258點。納斯達克綜合指數收漲140點，或1.36%，報10542點。

蘋果升1.92%，報380.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而波音跌2.83%，報166.01元，拖低道指33點。

科技股方面，蘋果收市報380.16元，升1.91%，谷歌母公司Alphabet收市報1523.51元，升1.32%，亞馬遜收市報3033.53元，升1.1%，Facebook收市報233.29元，升1.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.07%，報367點。德國DAX指數收跌0.11%，報12822點；法國CAC 40指數漲0.61%，報4958點；英國富時100指數收漲0.04%，報6131點。

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