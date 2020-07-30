聯儲局維持息口不變，而儲局的聲明與上一次最大的分別，是疫情對經濟的影響。

今次聲明新增「經濟路徑將在極大程度上取決於病毒疫情的發展歷程」。而在談及經濟狀況時，則指「在經歷急劇下降之後，最近幾個月經濟活動和就業有所回升，但仍遠低於今年之初時它們的水平」，而上次則指「疫情本身以及為保護公眾健康而採取的措施，引起經濟活動急劇下降和失業人數大幅增加」。

聯儲局主席鮑威爾在記者會亦稱，經濟復蘇的步伐正在放緩，雖然近幾月經濟活動和就業回升，但仍遠低於年初水平。

鮑威爾稱，高頻經濟指標顯示，消費者正在減少堂食和航空旅行等活動，預示經濟反彈將陷入停滯。前段時間疫情降溫時，這些經濟活動一度出現回升。

鮑威爾表示，「即使經濟重開進行得很順利，很多人復工，但是經濟中那些涉及很多人近距離聚集的領域仍將需要相當長的時間才會復蘇」，他表示。「這些人將需要支持。我無法提出確切的水平，這不是我們的職責」。

聲明中稱，委員會將繼續關注後續信息對經濟前景的影響，包括與公共衛生、全球動態和通膨壓力低迷有關的信息，並將使用政策工具及採取適當行動來支持經濟。

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