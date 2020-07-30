聯儲局公布議息結果，維持息口在0%至0.25%不變，並重申未來數月「至少以目前的速度」繼續增持美國國債和抵押貸款支持證券。主席鮑威爾亦重申將動用所有工具支持經濟，市場反應不大。

美元指數續尋底，曾跌最多0.55%，低見93.18美元，是2018年5月17日93.11美元後最低。收市報93.45美元，是2018年6月7日後收市新低，當日報93.43美元。

金價曾升最多1.14%，是2020年7月28日後最大升幅，當日升幅為2.01%。金價收報1970.79美元，創收市價計新高。

5年期國債息首次跌破0.25%，下跌2.1個基點，報0.2437%，而長債則表現滯後，導致5年期與30年期息利差被推高至接近100基點的市中高點。

鮑威爾稱，美國正在經歷「我們有生以來」最嚴重的經濟滑坡，經濟發展的道路異常不確定，很大程度上取決於能否成功控制住新冠病毒，誓言將動用所有工具來支持受疫情衝擊的經濟。

鮑威爾稱，自6月下旬以來，一些基於借記卡和信用卡使用情況的消費者支出指標已有下降，而最近的勞動力市場指標表明，就業增長放緩，尤其是小型企業。經濟數據似乎表明復蘇的步伐正在放緩，目前還無法判斷復蘇的程度和可持續性。

鮑威爾稱，支持經濟復蘇將需要貨幣和財政政策雙管齊下，對國會和政府圍繞新刺激法案展開的談判表示贊同，稱財政政策至關重要。

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