近日獲著名股壇活躍人士莊友堅太太羅琪茵增持的思捷環球（0330）今日公布，已委任立法會議員鍾國斌為獨立非執行董事，暫時未釐定其董事袍金。根據集團公告，鍾國斌自1998年起一直負責鍾偉明織造廠的業務管理，身兼多項社會職務，包括商經局時裝業發展措施諮詢小組成員、自由黨黨魁及香港設計中心董事等。除思捷之外，鍾國斌亦是兩間本港上市公司的獨立非執行董事，分別為達利國際集團（0608）及梧桐國際發展（0613）。另一獨立非執董Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB，則被調任為薪酬委員會主席。

思捷本月內遭羅琪茵7度增持。據最新的聯交所股權披露顯示，羅琪茵的持股量升至23.24%。在羅琪茵入主思捷後，曾經要求召開股東特別大會，罷免行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN和財務總裁Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES，並要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威為集團執董，不過最後卻放棄召開股東特別大會。集團行政總裁及財務總裁仍然繼續留任，羅琪茵原擬推薦加入董事會的3名人選則全獲委任為執董。

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