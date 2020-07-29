Prada上半年蝕16億元停派息 亞太區銷售額跌兩成
文章日期：2020年7月29日 20:39
意大利時裝品牌Prada（1913）公布截至6月底止的中期業績，受累新冠肺炎下多地門店關閉，上半年錄得1.8億歐元（約16.4億港元）虧損，去年同期錄1.55億歐元純利；期內每股虧損0.07歐元。集團表示，今年2月至5月期間平均有40%店舖關閉，而4月高峰時更有70%店舖關閉，拖累零售渠道銷售淨額較去年同期下跌32.3%至8.35億歐元。
按地區計，中東及其他國家的銷售淨額較去年同期急挫55.3%，成為跌幅最大的地區；歐洲及美洲則分別跌50.3%及51.4%；亞太區（不計日本）反而成為跌幅最少的地區，銷售淨額按年跌24%至3.79億歐元。截至今年6月底止，集團全球有637間直營店及特許經營店，大致與去年同期相同。
集團表示，為應對疫情帶來的挑戰，將因應情況重新安排生產、修改投資計劃及暫停分派股息，務求加強其財務靈活性。集團續指，店舖網絡重開後已呈現持續復蘇的趨勢，即使缺乏旅遊活動，亞洲仍然出現顯著增長，其他市場亦見令人鼓舞的增長跡象。
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