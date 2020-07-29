美心上半年蝕3.9億 拖累牛奶公司核心盈利跌四成
文章日期：2020年7月29日 20:07
牛奶公司公布今年上半年業績，受新冠肺炎所影響，便利店、健康及美容業務以及美心的貢獻減少，上半年收入按年下跌9%至52.4億美元，核心業務盈利下跌40%至1.05億元。集團指出，日用品零售及家居業務表現強勁，預計下半年仍充滿挑戰。
牛奶公司持有50%權益的美心集團，由於餐廳顧客大幅減少及暫時關閉餐廳，上半年錄得虧損，到第二季隨著社交距離限制措施有所放寬，表現逐步改菩，但如果重啟措施減少顧客水平，或要求進一步關閉餐廳，將會影響未來表現。
牛奶公司的餐廳業務、即美心在柬埔寨、中國、港澳、馬來西亞、新加坡，泰國和越南等地的收入按年跌29%至8.73億美元，拖累牛奶國際虧損2500萬美元，去年同期仍賺3650萬美元。換言之，整個美心集團上半年蝕5000萬美元（約3.9億港元）。
集團指出，上半年便利店業務受到移動限制及社交距離措施，中國臨時關閉商店，以及香港和新加坡客戶數量減少所影響。但各項措施有所放寬，上半年在香港，以及特別是中國的表現址有所改善，新加坡生意復蘇則慢於北亞。
集團又指，健康及美容業務大受新冠肺炎及各種限制影響，由於香港持續缺乏海外遊客，北亞地區的萬寧受嚴重影響，但個人保護產品的需求同時亦激增。東南亞地區首季的健康及美容業務表現良好，其後受社交距離要求所影響。
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