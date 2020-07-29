新加坡航空今公布首財季營運數據，截至今年6月底止，集團整體客運量（以收入乘客千米數計）急挫99.5%，當中又以旗下廉航品牌「酷航（Scoot）」跌幅最大，期內客運量按年大跌99.9%。受累於客運量暴跌，首財季收入按年大減79.3%至8.51億坡元（約47.9億港元），並錄得11.23億坡元（約63.2億港元）淨虧損，去年同期錄得盈利1.11億坡元（約6.24億港元）。

期內燃油價格走勢波動，新航因此錄得7100萬坡元（約3.99億港元）的燃油對沖虧損。集團指出，會繼續實施節流措施，包括與飛機製造商商討延付飛機訂單，以減少現金流出，並已與空中巴士（Airbus）就部分訂單達成協議，正與波音進行討論。 另外，集團亦更新機隊狀況， 119架飛機停放在新加坡樟宜機場，而澳洲愛麗斯泉則存放29架飛機，將繼續監視情況，並適時將飛機調返新加坡。

新航預料，跨國旅行的復蘇會比最初預期的慢，客運量要回到疫前水平或將需要2至4年時間，估計2020/2021財年餘下的時間，集團的客運量可能不到疫前水平的一半。 集團續指，考慮到疫情持續，正審查其機隊規模及營運結構，這次審查可能會導致較舊型號穿的飛機，特別是A380飛機的帳面值大幅貶值，或佔大約10億坡元（約56.3億港元），並計劃在半年內完成審查。

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