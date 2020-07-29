日本城母企國際家居零售（1373）公布截至今年4月底止全年業績，收入按年增加8.2%至25.4億元，純利亦升26.8%，至1.5億元。集團建議派發末期息11港仙，連同中期息5.5港仙，全年股息16.5港仙，按年升15.4%。

集團指出，期內繼續擴闊產品組合並引入新的類別，包括零食、個人和家庭護理用品等快速消費品，港澳市場同店銷售升4.6%，令收入亦升8.2%至25.4億元。

集團表示，今年是前所未有充滿挑戰的一年，由2019年的社會事件至新冠肺炎在港蔓延，全球產品供應鏈出現阻滯，不過團隊快速在世界各地採購口罩、消毒搓手液及清潔用品等個人防疫產品，提高客流量及銷售額。另外，集團在香港設立了口罩工場，於7月開始投入生產，推出自家品牌「SMILE 365」 口罩，目標是提供穩定的本地優質口罩供應。

截至今年4月底止，集團在香港、新加坡及澳門分別經營312、49、8間分店，按年淨增加7、5及1間分店。計及9間海外特許店，集團共有378間分店。集團指出，在港將繼續物色合適的地點開設新店，尤其是新發展的住宅地區及新建的公屋，擴大集團市場份額。

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