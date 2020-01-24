國際評級機構標普發表報告指出，美國近期對中國電訊製造設備商華為的制裁，估計將影響受評的亞太區科技企業，面臨約250億美元（約1937.6億港元）收入風險。

標普全球評級分析師谷力佛（Clifford Kurz）估計，有關當局最新的限制，將影響台積電及中芯國際（0981）等代工廠15%至20%收入，相當於近70億美元（約542.5億港元），同時或會打擊其他亞太區受評科技企業。相關公司與美國實施的「實體清單」中的企業之間的連繫，料可產生約180億美元的間接收入。

另外，標普預計，在應對美國對華為禁令升級的過程中，亞太區科技公司的營運或出現劇變，惟相信最終對收入和信貸評級帶來溫和影響。

報告料，市場對更先進的晶片組有強勁需求，有助抵消台積電因失去華為訂單所產生的部分損失；同時，中國客戶轉向國內供應商也將令中芯國際獲益。若關鍵部件耗盡，華為或將公司重點，由高端智能手機，轉向至中低端手機和物聯網（IoT）設備，使小米（1810）的智能手機及物聯網設備在中國可能面對更大競爭，但公司同時獲得華為在海外智能手機市場的份額。

標普預計，中國或作出反制措施，以限制美國科技產品在華銷售，惟措施或只會對受評亞太區收入帶來2至5%的風險。在極端的情況下，美國科技公司將會損失在華一半銷售額。

記者：蔡穎霖

其他報道

盤谷銀行罕見減持陳智思旗下亞洲金融

8月8日內地召開人大常委會會議 未見提立法會押後 期貨低水2點

中國「一帶一路」再保險共同體在京成立 中再集團總裁擔任主席

銀行服務更新 中銀香港新增港灣道分行暫停營業

德美利梁偉基：市盈率不合時宜 選股留意債務權益比率

稻香盈警料中期蝕最多1.1億元

本港第二季GDP預估挫9% 遜預期

澳門6月酒店入住率為11.8%

VMS第二支中國投資基金完成募資 融資3.5億美元