軟銀旗下英國晶片設計公司Arm早前罷免Arm中國CEO，但遭到對反抗並發公開信要求政府「介入和保護戰略資產」，Arm發聲明指，Arm中國前CEO吳雄昂「阻礙其業務」。

英晶片商Arm換中國CEO Arm中國要求政府「介入和保護戰略資產」

Arm聲明指，吳雄昂「正在宣傳虛假信息並在Arm中國員工之間製造恐懼和困惑」，「吳雄昂只顧自我保全也使中國的半導體創新面臨風險，因為他試圖阻斷我們中國合作伙伴就當前和未來的晶片設計要求Arm提供的關鍵交流和支持」。

彭博報道，Arm中國在回覆詢問的電郵中對上述說法提出異議，補充說吳雄昂對談判持開放態度，Arm Ltd.和其中國客戶之間的業務接洽未受干擾。

彭博引述消息指，吳雄昂已經聘請了自己的保安人員，不讓Arm Ltd.的代表或其董事會進入大樓。吳雄昂更拒絕舉行先前商定的一個活動，讓中國晶片製造商與Arm Ltd.會面，也回避談判，與公開聲明背道而馳。

今次罷免CEO面對難題，除了一般的爭拗，更重要的是作為主要註冊文件持有人的吳雄昂有優勢，報道指，作為Arm中國的法定代表人，吳雄昂持有該公司的註冊文件和公司印章。更換法人需要拿到公司印章，而吳雄昂拒絕交出。

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