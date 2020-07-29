中國「一帶一路」再保險共同體在京成立 中再集團總裁擔任主席(圖片來源：中再集團)

中國「一帶一路」再保險共同體日前在北京成立，該共同體由11家機構共同發起成立，包括中再集團（1508）、中再産險、人保財險、人保再、太保財險、平安財險、國壽財險、中華聯合、太平財險、中銀保險及華泰財險。銀保監會副主席梁濤、財險部（再保部）主任李有祥，及11家機構代表均出席了成立大會。

此次大會簽署了《中國「一帶一路」再保險共同體章程》，明確由中再集團總裁和春雷擔任「一帶一路」共同體主席，人保財險擔任理事會主席單位，中再産險擔任管理機構。中再集團、人保財險、太保財險及平安財險將擔任該共同體的理事單位。

中再集團指，「一帶一路」共同體將通過制度化安排和商業化模式，聚焦海外風險管理極需但國內技術相對薄弱的特殊風險領域，聚合國內保險業補齊行業保障短板，深化政策落地，搭建行業交流平台，從而增強服務「一帶一路」的能力和水平。

銀保監會副主席梁濤表示，該共同體是一個開放合作的平台，稱未來將繼續完善機制，發揮好推進政策、穩定風險及聚合行業的作用，在更大範圍及更深層次爲國際和區域合作提供保險服務，期望能有更多保險公司加入共同體。

其他報道

銀行服務更新 中銀香港新增港灣道分行暫停營業

德美利梁偉基：市盈率不合時宜 選股留意債務權益比率

稻香盈警料中期蝕最多1.1億元

本港第二季GDP預估挫9% 遜預期

澳門6月酒店入住率為11.8%

VMS第二支中國投資基金完成募資 融資3.5億美元

恒指升110點 10天線50天線間波動 南水重新北上