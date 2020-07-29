近日美科技股出現回吐，加上美元走弱以致市場憂慮美股前景。對於如何從股市獲利，德美利證券香港行政總裁梁偉基指可用三個細則選股。

首先是目前不應再留意股票的市盈率（P/E），而是要知道公司的負債權益比率（D/E），由於疫情影響以致美國失業率上升，許多行業如酒店、旅遊及飲食業因封城而面臨倒閉危機，因此選股時要留意公司的債務比率。當中非一般消費品行業的D/E值為1.16，醫療健康行業的D/E值僅為0.63。

其次是選擇現金流較高的公司，又以非一般消費品行業為例，現金流比率為2.7%，反之醫療健康行業現金流比率為5.38%，反映後者業務較穩建。最後，宜揀選在環球有業務的企業，以分散風險。

他認為，市場較大機會以V型或W型反彈，主要留意疫苗是否能在短期內面世，如可以則V型反彈機會較大，不能則有機會再度實行封城政策，並形成W型反彈。 近日美科技股出現回吐，他指屬正常調整，而且疫情令更多企業長遠實施在家工作，對增加對雲計算、線上消費的需求。

該行將於8月3日起，推出買賣美股、交易所交易基金（ETF）「零佣金」，但交易期權時，仍要支持每張合約0.65 美元，但不會額外收取任何行使或指派費。

記者：黃清瑤

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