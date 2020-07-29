銀行更新疫情下服務情況，今日公布的有中銀香港、中信銀行(國際)。

中銀香港公布，今日起新增港灣道分行暫停營業直至以下分行將暫停營業直至另行通知。繼續暫停營業直至另行通知的有毓華街、彩雲邨、彩虹、鑽石山、馬頭角道、西九龍中心、李鄭屋邨、土瓜灣、將軍澳君傲灣、沙角邨、瀝源銀行服務中心、香港國際機場分行。

另外，中銀香港亦公布今日起將調整全港各區分行的營業時間，直至另行通知。除以下分行的特別安排外，其餘分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。

上述除外的分行分別為安泰邨銀行服務中心(星期二及四：下午1時至下午4時 星期一、三、五、六：照常休息)；上水銀行服務中心(星期一至五：上午9時至下午4時 星期六：照常休息)科學園銀行服務中心(星期一至五：上午11時至下午6時 星期六：照常休息)香港科技大學分行(星期一至五：上午9時至下午4時 星期六：照常休息)愉景灣銀行服務中心(星期一至五：上午10時至下午5時 星期六：上午10時至中午12時)。

中信銀行(國際)公布，營業時間暫時調整為：星期一至五：上午9時至下午4時30分，星期六：上午9時至下午12時（商務理財中心休息）。

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