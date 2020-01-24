政府統計處發布今第二季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，第二季本地生產總值較上年同期實質下跌9%，遜市場預期。首季的跌幅則為9.1%。本地生產總值下跌主要是由於內部及對外需求均持續疲弱所致。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在第二季與上年同期比較實質下跌14.5%，較第一季10.6%的跌幅加劇。政府消費開支繼第一季上升8.8%後，在第二季與上年同期比較實質上升9.6%。本地固定資本形成總額，在第二季與上年同期比較，實質下跌20.6%，而第一季的跌幅為15.8%。

同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得2.1%的實質跌幅，較第一季的跌幅9.7%有所收窄。貨品進口在第二季實質下跌6.8%，而第一季則下跌11.1%。服務輸出在第二季與上年同期比較，實質顯著下跌46.6%，第一季的跌幅為37.4%。服務輸入在第二季實質下跌43.5%，第一季則下跌24.5%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第二季較第一季實質輕微下跌0.1%。

政府發言人表示，由於2019冠狀病毒病繼續重創環球及本地經濟活動，香港整體經濟情況在第二季仍然十分疲弱。根據預先估計數字，按年比較，第二季本地生產總值實質收縮9%，較第一季9.1%的跌幅輕微收窄。不過，由於香港的疫情在五月和六月大致受控，內地經濟復蘇亦有助部分抵銷香港貨物出口面對的外圍不利因素，整體經濟情況在季內有轉趨穩定的跡象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值輕微下跌0.1% 。

按主要組成部分分析，儘管環球經濟衰退，但隨着內地生產活動大致恢復，香港整體貨物出口的跌幅在第二季明顯收窄。訪港旅遊業仍然停頓，服務輸出進一步急跌。內部需求方面，私人消費開支錄得歷來最大的跌幅，反映2019冠狀病毒病的威脅和社交距離的要求在整個季度嚴重干擾本地消費活動，外訪旅遊亦因嚴格的旅遊限制而陷入停頓。勞工市場大幅惡化亦進一步打擊消費情緒。在營商環境嚴峻和經濟前景高度不明朗下，整體投資開支繼續急挫。

展望未來，2019冠狀病毒病大流行將仍是環球經濟前景的主要威脅。雖然美國和歐元區經濟似乎已走出谷底，但在有效疫苗或療法出現之前，其復蘇的路徑可能是緩慢和顛簸不平。中美關係不斷演變以及地緣政治緊張局勢加劇，也增添不確定性。因此，充滿挑戰的外圍環境短期內料會制約香港的出口表現。本地方面，近期2019冠狀病毒病個案急升令本地經濟活動的短期前景變得不明朗。然而，只要本地疫情再次受控，外圍環境又繼續改善，香港經濟可望在今年餘下時間逐步復蘇。

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